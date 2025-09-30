Хулиган продолжает спокойно посещать школу: восьмиклассник-боксер сломал носы двум одноклассницам

В Москве боксер-восьмиклассник совершил нападение на двух одноклассниц. Девочки попали в больницу с тяжелыми травмами, а юноша, несмотря на это, продолжает посещать школу, передает Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, все началось с того, что подросток вылил на одну из одноклассниц детское пюре. Девочка решила отомстить обидчику и вместе с подругой обрызгала его молоком возле метро. Юноша, занимающийся боксом, не стерпел и напал на школьниц.

В итоге девочки попали в больницу со сломанными носами. Одну из них уже выписали, а другая — по прежнему находится на лечении в стационаре. Несовершеннолетней пациентке провели операцию. Восьмиклассник, устроивший разборки на кулаках, пока не понес никакого наказания.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти малолетние хулиганы избили ногами инвалида. Также они регулярно грубят, нападают на взрослых и воруют.