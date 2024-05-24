На Урале сестра бойца СВО не поверила в его суицид и вскрыла цинковый гроб

В Свердловской области женщина потребовала вскрытия цинкового гроба брата, погибшего при странных обстоятельствах на СВО. Она не верит, что мужчина мог покончить с жизнью самоубийством. Подробности сообщает E1.ru.

По информации СМИ, россиянин ушел на специальную военную операцию добровольцем в конце сентября 2023 года. А спустя три месяца его родным рассказали, что он скончался. Причиной смерти был назван суицид, однако никто из членов семьи не считает ее правдивой.

Сестра погибшего поделилась с журналистами, что перед смертью он выходил на связь и не жаловался на душевное состояние, поэтому она не считает, что он сам принял решение уйти из жизни. Из-за недоверия к версии женщина направилась в похоронный дом и потребовала, чтобы перед ней открыли цинковый гроб. Сначала сотрудники отказывались это делать, но потом все-таки позволили ей взглянуть на брата.

При осмотре тела родные бойца заметили у него ранение в правом боку. Его сестра уверена, что оно осколочное, ножевое или пулевое. Также она отметила то, что в заключении экспертизы специалисты указали размеры селезенки мужчины, которая была удалена 20 лет назад.

От одного из сослуживцев брата женщина узнала, что у него был конфликт с другими военными в части. Также незадолго до смерти он сломал правую руку, из-за чего ему было бы затруднительно совершить суицид.

Данную ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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