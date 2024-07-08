На Урале приставы сняли с башенного крана отца-неплательщика, задолжавшего миллион

В Екатеринбурге местный житель, задолжавший один миллион рублей по алиментам своему 15-летнему сыну, спрятался от судебных приставов на башенном кране. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, мужчина пытался убедить приставов в том, что нигде не работает. Однако тем удалось установить, что он трудится крановщиком неофициально.

Приставы пришли к екатеринбуржцу на стройку, тот, в свою очередь, закрылся в кабине на высоте нескольких десятков метров, надеясь, что они уйдут. Сотрудники взяли россиянина в осаду, вследствие чего ему все-таки пришлось сдаться.

В итоге отец-неплательщик получил десять суток ареста.

Ранее мы писали, что в Тверской области девятиклассница провалила ГИА по трем предметам и сбежала из дома.

Также сообщалось, что пенсионерку в Калужской области довезли до «скорой помощи» в ковше трактора.