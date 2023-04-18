На Урале помощник прокурора несколько месяцев занимался сексом с осужденной, обещая ей УДО

В Нижнем Тагиле помощника прокурора поймали на сексе с осужденной. Услуги интимного характера девушка оказывала мужчине в течение нескольких месяцев, надеясь, что за это он сможет помочь ей с УДО. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как стало известно, впервые сотрудник приехал к преступнице в начале текущего года из-за жалобы. Однако после этого стал все чаще возвращаться к ней, пока эти встречи не стали регулярными. В итоге этими «свиданиями» заинтересовались оперативники. А после установки прослушки, удалось выяснить, что осужденная занималась с помощником прокурора оральным сексом.

Девушка отрицать оказание интимных услуг не стала. На допросе она призналась, что действительно ублажала сотрудника, но не просто так. По ее словам, он обещал договориться по поводу УДО, если она будет его удовлетворять.

После получения новой информации началась служебная проверка. Ее целью является обнаружение действий, принуждающих к сексуальному взаимодействию и аморальному поведению, со стороны помощника правоохранителя. К слову, в областной прокуратуре отказались комментировать всю эту ситуацию.

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