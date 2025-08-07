На Урале подросток скончался после драки со сверстником из-за наручных часов

В Свердловской области подросток погиб после того, как подрался со сверстником. Причиной конфликта мог стать ремешок от часов, пишет РЕН ТВ.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 6 августа. Несколько школьников возвращались с водоема, по пути подбрасывая вверх наручные часы, взятые у одного из группы. Когда у аксессуара повредился ремешок, его владелец напал на одного из подростков.

После драки напавший сам вызвал Скорую помощь. Откачать подростка пытались и случайные прохожие. Однако прибывшим на место медикам не удалось спасти мальчика.

Также сообщается, что погибший мальчик воспитывался матерью-одиночкой.

Против 15-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Сам он с 2014 года проживал с бабушкой и дедушкой, поскольку его мать была лишена родительских прав.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге ребенок получил разрыв печени в аквапарке и попал в больницу.