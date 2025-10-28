На Урале нашли окровавленную машину пропавшего бизнесмена. Об этом сообщает E1.ru.

Предприниматель пропал 24 октября после того, как уехал с другом в деревню Мезенская. Около 12 часов ночи он связался с женой и сообщил о своем возвращении, однако по пути домой у него состоялся телефонный разговор на повышенных тонах.

«По дороге ему кто-то позвонил, как говорит друг, разговор был на повышенных тонах, они развернулись и доехали до следующего поворота», — рассказал родственник бизнесмена.

После того, как приятеля забрала супруга, предприниматель остался один и больше не выходил на связь. Его брат спустя несколько дней нашел в лесу окровавленную машину. Автомобиль был открыт, но личных вещей бизнесмена в нем не обнаружили.

«Машина была в крови. В полиции сказали, что раненым он в машине не сидел. Возможно, его ударили на улице, сами испачкались его кровью и сели в машину, в крови руль, подлокотники, ручки дверей и крыша багажника», — сообщил собеседник издания.

