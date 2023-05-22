На Урале маленький ребенок вылез из окна пятиэтажки вслед за матерью

В Асбесте местные жители распространили видео в Сети, на котором запечатлели, как женщина с ребенком вылезли из окна многоэтажного дома, чтобы поговорить с соседом во дворе. О произошедшем инциденте рассказали в сообществе во «ВКонтакте» «ЧП Асбест».

Как стало известно, россиянка, проживающая в квартире на улице Челюскинцев, по какой-то причине для беседы с мужчиной не захотела выходить из дома и вместо этого вылезла в окно. Она встала на карниз, держась за водосточную трубу. Однако вскоре к ней присоединился и ее маленький ребенок. Мальчик, последовав примеру матери, тоже вылез наружу из квартиры. При этом женщину поведение сына нисколько не испугало. Она даже не попыталась вернуть его назад, а лишь придержала его одной рукой.

Пользователи Сети посчитали, что россиянка была в состоянии алкогольного опьянения. Также есть мнение, что не в себе был и ребенок. По-другому они не могут объяснить произошедшее. Кроме того, люди требуют, чтобы на ситуацию обратили внимание органы опеки.

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