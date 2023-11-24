На Урале двухлетнюю полураздетую девочку с сильным обморожением нашли в сугробе

В Свердловской области в сугробе нашли двухлетнюю девочку в одном подгузнике. Находясь на холоде, ребенок получил сильное обморожение. Теперь за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, малышка осталась дома вместе со старшей сестрой, однако ученица седьмого класса не смогла за ней уследить. В какой-то момент она заснула, и в это время девочка самостоятельно надела обувь и без одежды отправилась гулять. Вот только через 200 метров она упала в сугроб, из которого не смогла выбраться.

Обнаружил ребенка уже вернувшийся домой отец. Малышку сразу же доставили в больницу и поместили в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Известно, что маленькая пациентка иногда приходит в сознание, шевелит руками, а затем снова засыпает.

Отметим, что мама маленькой пациентки уже была судима по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Проводятся проверки.

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