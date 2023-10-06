Не разговаривает, плохо видит и слышит: на Урале пенсионерка ушла в лес и не вернулась

На Урале в поселке Монетном пенсионерка ушла из дома в лес и не вернулась. Ее не могут найти уже двое суток. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно, 75-летняя женщина, не предупредив близких, ушла на прогулку и перестала выходить на связь. Спустя час после ее исчезновения родственники стали бить тревогу. По их словам, у бабушки инвалидность. Она не разговаривать, плохо слышит и видит.

Сейчас поисками пожилой россиянки занят волонтерский отряд «Прорыв». Были подготовлены и разосланы ориентировки. На данный момент неизвестно даже приблизительного местонахождения пенсионерки.

Ранее под Новосибирском в лесу нашли изрезанную подругой школьницу. Ее поиски велись несколько часов. При этом в 112 девочка позвонила сама, хоть и находилась в критическом состоянии. Ее вовремя доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас она уже не в реанимации, а в общей палате. К ней пускают родителей. Однако о том, сколько продлится ее восстановление, пока не говорят.