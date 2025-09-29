На Урале директор школы заставляла учителей брать кредиты и отдавать ей деньги

На Урале учителя одной из школ остались в долгах по кредитам, которые их заставляла брать директор учебного заведения. Об этом сообщает E1.ru.

Финансовые махинации проводила директор общеобразовательной школы в поселке Аять в Невьянском районе в 2019 году. До этого она никогда не просила денег в долг, но потом стала вымогать у коллег средства на разные нужды. Например, на свадьбу ее сына.

Педагоги по ее требованию в общей сложности набрали шесть кредитов, веря в обещания директора о возврате всех средств. А тех, кто отказывался брать на свое имя кредиты, по словам учителей, директор подвергала унижениям. Она откровенно их травила и оскорбляла на глазах коллег и даже учеников.

Так, например, одна из учительниц взяла займ за месяц до выхода на пенсию. И чтобы выплатить долг, ей пришлось брать подработку — женщина моет полы в той же школе.

«Теперь я мою полы по вечерам, чтобы прожить. Ежемесячный платеж у меня 12 500, зарплата технички 13 — получается, все деньги отдаю», — сообщила она.

Сама директор при этом из школы уволилась. Также выяснилось, что она совершала финансовые махинации со школьным бюджетом, за которые получила два года условно.

