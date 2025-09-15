На Урале будут судить мать после того, как она придавила ребенка во сне. Об этом со ссылкой на управление СК РФ сообщает Газета.Ru.

38-летняя женщина из Красноуфимска в Свердловской области заснула рядом с трехмесячным младенцем в кровати. В какой-то момент во сне мать придавила своего ребенка и затруднила его дыхание. В итоге младенец скончался.

Сотрудники полиции рассказали, что врачи предупреждали женщину об опасности спать с трехмесячным ребенком в одной постели. Однако женщина забыла о рекомендациях.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Следователи провели все необходимые мероприятия и допросили свидетелей. Теперь приговор женщине вынесет суд.

