На Урале 81-летний пенсионер выжил после одновременного инфаркта и инсульта

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер выжил после того, как у него в один день случились инфаркт и инсульт. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло в одной из городских больниц, куда россиянин сопровождал свою супругу на прием к онкологу.

«Уже в такси он чувствовал себя плохо. Однако в больнице ситуация ухудшилась: по дороге к кабинету дедушка упал, у него отнялась правая сторона тела», – говорится в сообщении.

Медработники быстро оказали пожилому россиянину помощь и купировали приступ инсульта — провели процедуру по разжижению сгустка, вызвавшего нарушение мозгового кровообращения.

Когда состояние екатеринбуржца удалось стабилизировать, у него случился инфаркт миокарда. Врачи снова быстро предприняли все необходимые меры и спасли пенсионера.

После интенсивной терапии и десяти дней госпитализации мужчину выписали из больницы. Родные рассказали, что пенсионер активно боролся за свое здоровье и стремился скорее восстановиться, чтобы продолжить заботиться о своей жене, которой тяжело было справляться одной дома.

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