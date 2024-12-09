Из желудка жительницы Турции достали 16-сантиметровые ножницы. Об этом сообщает издание Haber Turk.

Жительница Турции Фатма Кала обратилась к медикам с жалобами на головные боли. После проведенных обследований, врачи обнаружили в желудке Фатмы инородный предмет — ножницы длиной 16 сантиметров.

Как рассказала сама Кала, семь лет назад ей провели операцию по удалению кисты в желудке в одной из частных клиник Турции. По мнению женщины, врачи могли забыть в ее организме ножницы. Сейчас медики изъяли инородный предмет. Фатма подала в суд на врачей, допустивших халатность и поблагодарила за помощь тех, кто провел операцию по извлечению ножниц.

«Я живу благодаря чуду. Человеческая жизнь не должна быть столь беззащитной», — заявила она.

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