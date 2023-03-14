На Урале 73-летнего дедушку зажало в автобусе и протащило по асфальту: видео ужасает

В Нижнем Тагиле 73-летнего пассажира зажало в дверях автобуса и протащило по асфальту несколько метров вниз головой. Инцидент произошел 10 марта, и происходящее удалось записать на камеру видеорегистратора проезжающей мимо машины. Об этом сообщило издание E1.ru.

На ролике видно, как пенсионер хочет сесть в транспортное средство, однако в один момент водитель закрывает двери и начинает резко трогаться с места. Застрявшего пассажира он полностью игнорирует и выезжает на дорогу, в то время как бедный дедушка волочится по асфальту за автобусом.

Примечательно, что встречные автомобили пытались сигналить водителю и подсказывать, что у него в дверях зажало пассажира. Однако он никак не реагировал и продолжал ехать. Люди в транспортном средстве отметили, что отчетливо слышали крики пенсионера, как он молил остановить. Но и это водитель игнорировал.

«Громко кричал: «Стой! Стой!» Он никак не реагировал, пока ему уже сами пассажиры автобуса не стали кричать, чтобы он немедленно остановился», - рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Неравнодушные свидетели произошедшего, как только водитель все-таки остановился, поспешили помочь пострадавшему. Но дедушка отказался. Поднявшись на ноги, он тут же попытался быстро скрыться. Как отметил очевидец, скорее всего он просто был сильно шокирован этим инцидентом.

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