«На учете у психиатра»: местные жители рассказали о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки

В Челябинской области нашли убитой 11-летнюю школьницу, которая на днях пропала в городе Сим. Был задержан отец одной из подруг девочки, который сознался в преступлении. Знакомые говорят, что мужчина был «забитым» человеком и стоял на учете у психиатра. Об этом сообщает Газета.Ru.

Местная жительница отметила, что мотивом для убийства могло стать «сексуальное влечение». По ее словам, мужчина никогда не мог постоять за себя, за него с мужчинами дралась «мама».

«Потом у него начались пристрастия к мужчинам, отчего попал на учет к психиатру, в итоге выгнал из дома свою жену», – поделилась женщина.

Она считает, что у мужчины могло появиться сексуальное влечение к подруге дочери. Ведь он недавно приобрел бассейн, где девочки купались. Кроме того, у подозреваемого «ужасная репутация». Со слов женщины, кроме оскорбительных слов о нем по-другому не отзывались.

«Да, он употреблял алкоголь. У него это даже по лицу видно», – говорит местная жительница.

По поводу его агрессии к детям она ничего не сказала. По словам женщины, ее сестра часто бывала у них дома и никогда не жаловалась на семью. Дочь у мужчины хорошая, хоть и со «странностями». Местная жительница говорит, что девочка рано повзрослела и много материлась. А погибшая школьница, по ее словам, воспитывалась в приличной семье.

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