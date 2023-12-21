На третий день пути почувствовала себя плохо: сопровождающая рассказала, как умирала 11-летняя девочка в поезде

Стали известны подробности смерти 11-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер. Сопровождающая отряда, в котором состояла школьница, рассказала о последних минутах ее жизни, передает mk.ru.

По словам девушки, версия с отравлением была практически сразу отклонена, так как школьникам в день отъезда подали обычный завтрак. Девочка ехала в одном из вагонов, она спокойно со всеми общалась, и ничто не предвещало беды. Но на третий день пути ей вдруг стало плохо. Сначала у ребенка поднялась температура до 39 градусов. Затем школьнице стало трудно дышать. Оказываемая помощь не имела значимого результата, поэтому несовершеннолетнюю вывели в тамбур, а после вызвали скорую.

Однако реанимировать ребенка не удалось. Помимо умершей девочки, похожие симптомы испытывали другие дети. Некоторых из них госпитализировали. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. По предположениям некоторых специалистов, это могла быть скрытая пневмония, вызванная очередной трансформацией ковида.

Ранее мать скончавшейся в поезде Тюмень — Адлер девочки раскрыла подробности смерти дочери. Она обвинила в случившемся руководство лагеря.