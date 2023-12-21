Мать скончавшейся в поезде Тюмень-Адлер девочки раскрыла подробности смерти дочери

Мать скончавшейся в поезде Тюмень-Адлер 12-летней девочки рассказала, что ей стало плохо еще в лагере. Однако, по ее словам, руководство учреждения игнорировало жалобы ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родительница школьницы призналась, что за несколько дней до ухода из жизни она разговаривала с дочерью по телефону, и та рассказывала о неважном самочувствии. Женщина утверждает, кто, когда ее ребенок заболел, его не сразу стали лечить. Добиться места в изоляторе получилось только тогда, когда и другие дети почувствовали недомогание.

Обеспокоенная мать не раз связывалась с вожатыми и спрашивала о состоянии девочки, и ей говорили, что все нормально. Напомним, что, по предварительной информации, перед посадкой в поезд девочка не жаловалась на проблемы со здоровьем, и уже в пути ей стало плохо. Сначала у нее поднялась температура, после чего она потеряла сознание. Когда машинист сделал остановку, школьница уже была мертва.

Ранее появилась информация, что у детей в поезде, в котором скончалась девочка, выявили грипп А.