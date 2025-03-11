На трассе в Псковской области обнаружили сумку с телом удушенного младенца

В Псковской области была обнаружена сумка с телом новорожденного ребенка. Об этом 11 марта сообщает РЕН ТВ.

Страшную находку, как уточняется, сделали в районе деревни Рудня на участке автотрассы Опочка-Дубровка.

«60-летняя женщина 8 марта обнаружила у дерева за автобусной остановкой подозрительную сумку бежевого цвета. Внутри оказался труп новорожденной девочки», — рассказал источник телеканала.

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стало удушение. Мать девочки разыскивают правоохранители, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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