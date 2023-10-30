Не может ходить из-за боли: на улицах Нижнего Новгорода нашли пса весом в 100 кг

На улицах Нижнего Новгорода нашли 100-килограммового бездомного пса. Животное забрали волонтеры приюта «Сострадание НН» и дали ему кличку Кругетс.

Собака породы метис поступила в приют по заявке на отлов. У пса выявили крайнюю степень ожирения и передали к ветеринарам в госпиталь. Большую часть дня здоровяк просто лежит и не может встать из-за сильной боль. Волонтеры обрабатывают ему пролежни.

«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно мочится и опорожняется Кругетс под себя. Пёс страдает, ночами воя и поскуливая от невыносимых болей», — рассказали в приюте.

Суставы и конечности пса терпят колоссальную нагрузку. Ему необходима рентгенография, но, чтобы ее провести, собаке нужно скинуть хотя бы 50 кг.

Сейчас пес проходит диагностические исследования и получают обезболивающие. Но приют нуждается в средствах на лечение, рассказали волонтеры на страничке приюта «ВКонтакте».

Как пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, пса пока никто не хочет забирать из приюта. Волонтеры говорят, что он уже начал худеть, но впереди еще много труда. Несмотря на свой угрожающий внешний вид, Кругетс очень ласковый и терпеливо выносит все процедуры.

На лечение собаки требуется около 600 тысяч рублей.

Ранее в Португалии умер самый старый пес в мире.