Начал разлагаться, появился запах: екатеринбуржцы четыре дня жили с трупом на лестнице

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обнаружения трупа в одном из домов Екатеринбурга. Подробности его смерти пока не известны, передает портал Е1.ru.

По данным СМИ, жильцы многоэтажки за все время не замечали ничего странного. Лишь на четвертый день бездыханное тело обнаружили на лестнице. К тому моменту оно начало издавать запах.

«Уже начал разлагаться, появился запах. Говорят, что он не местный, лет 50-55, в верхней одежде», — рассказал журналистам один из жильцов.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Предполагается, что погибший был бездомным.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель обнаружил на дороге труп и спрятал его в лесу. Мужчина поступил таким образом, потому что испугался последствий.