На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь из ружья

На полуострове Таймыр мужчина совершил убийство трехлетней дочери во время охоты. Медики пытались спасти жизнь девочки, но им это не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Как стало известно ведомству, все произошло ночью 13 июня. Россиянин находился на рыболовецкой точке Дерябино в 80 километрах от поселка Носок и присматривал себе добычу. Чтобы подготовиться к охоте, он решил разрядить свое ружье, однако случайно попал в своего маленького ребенка.

После случайного выстрела отец пытался спасти дочь. Ее доставили в больницу с ранениями головы и спины, но они оказались смертельными. После случившегося правоохранители начали расследование. Выяснилось, что мужчина хранил незарегистрированное ружье. Остальные подробности преступления пока неясны.

Ранее в Москве 11-летнему подростку выстрелили в глаз из пистолета. К счастью, игрушечного с пластиковыми шариками вместо пуль. Сообщалось, что школьник пострадал во время прогулки со старшими товарищами. Ради интереса он приставил дуло к своему лицу, а его приятель в этот момент нажал на курок.