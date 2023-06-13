На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь из ружья
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На полуострове Таймыр мужчина совершил убийство трехлетней дочери во время охоты. Медики пытались спасти жизнь девочки, но им это не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.
Как стало известно ведомству, все произошло ночью 13 июня. Россиянин находился на рыболовецкой точке Дерябино в 80 километрах от поселка Носок и присматривал себе добычу. Чтобы подготовиться к охоте, он решил разрядить свое ружье, однако случайно попал в своего маленького ребенка.
После случайного выстрела отец пытался спасти дочь. Ее доставили в больницу с ранениями головы и спины, но они оказались смертельными. После случившегося правоохранители начали расследование. Выяснилось, что мужчина хранил незарегистрированное ружье. Остальные подробности преступления пока неясны.
Ранее в Москве 11-летнему подростку выстрелили в глаз из пистолета. К счастью, игрушечного с пластиковыми шариками вместо пуль. Сообщалось, что школьник пострадал во время прогулки со старшими товарищами. Ради интереса он приставил дуло к своему лицу, а его приятель в этот момент нажал на курок.