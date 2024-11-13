На сына депутата Милонова напали в школе: раскрыты подробности избиения мальчика

12-летнего сына депутата Виталия Милонова избили в школе в Петергофе. Родители мальчика отметили, что сильно он не пострадал, а его одноклассник за содеянное будет привлечен к ответственности.

По словам супруги Милонова школьники «что-то не поделили». Парень напал на ее сына, ударил его по лицу, а сам он не стал особо отвечать, так как не любит насилие.

«Как я поняла, парням велели мальчика (который ударил) с физкультуры сопроводить в класс, он взъелся — просто такой вот характер, бывает. Я не поняла из-за чего, мой сын совершенно не при чем», — цитирует слова женщины 78.ru.

Жена депутата также отметила, что нападавший из не очень благополучной семьи. Она рассказала, что мальчика никто не трогал и не задирал, просто он решил сделать этот «агрессивный выпад».

К слову, на данный момент пострадавший ребенок уже идет на поправку и находится дома.

Депутат Милонов информацию об избиении позже не подтвердил и назвал журналистов «идиотами».

«Спрашивайте у тех, кто эту информацию распространяет. Кто? Покажите. Я не виноват, что СМИ такие идиоты. До свидания», - заявил Милонов Life.ru.

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