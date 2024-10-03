Милонов заявил, что дети-квадроберы воспитаны злоупотребляющими пивом родителями

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что дети-квадроберы воспитаны родителями, злоупотребляющими пивом. Он считает: в таком случае надо браться за взрослых и, например, пригласить их к психологу.

Комментарий Милонова приводит NEWS.ru.

По словам парламентария, есть «сумасшедшие на всю голову мамаши и папаши», которые выгуливают детей «на веревочке».

«Это показывает, что дети являются жертвами кривого воспитания родителей, злоупотребляющими пивом», - считает депутат.

По его мнению, заметив соответствующее увлечение у ребенка, родителям следует обращаться за помощью к государству, но не поддерживать детей. Он добавил: на маркетплейсах можно встретить еду для квадроберов. Депутат считает, что продавцов надо наказывать. Хотя пугает, что на такие товары есть спрос, отметил Милонов.

Он говорит: родители должны либо осознать ошибку, либо к ним следует принять меры. Депутат допустил – такие люди «просто могут быть идиотами».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о ситуации с ребенком-квадробером фразой «мурыжат какую-то певицу».