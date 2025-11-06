На СВО погиб маньяк Рудольф Варламов, выхода которого из колонии никто не боялся

На СВО погиб Рудольф Варламов, осужденный за убийство и изнасилование 9-летней девочки в удмуртском селе Шаркан. Его выхода из колонии в конце 2024 года никто не боялся – местные были уверены, что мужчина отсидел за другого человека.

Об этом пишет ИА Регнум.

Варламов до 2032 года должен был регулярно отмечаться в полиции, ему запретили приближаться к образовательным учреждениям. После колонии мужчина хотел начать новую жизнь, но столкнулся с психологическим давлением.

Сестра Рудольфа Екатерина рассказала изданию: «В начале весны 2025-го он пошел на СВО. Ему тяжело было жить с таким грузом на душе. Ему просто морально было тяжело, зная, что на него повесили убийство и изнасилование…. В мае он погиб».

По словам родственницы, она просила Варламова не уходить на спецоперацию, «но он не смог». Выяснилось, что у мужчины был боевой опыт, он прошел первую чеченскую войну и решил подписать контракт.

Сестра намерена приложить все усилия, чтобы с брата сняли судимость и нашли настоящего виновного в преступлении.

Местные жители отмечает: в Шаркане знают имя убийцы, но его отец занимал высокий пост, поэтому преступника «отмазали».

19 июля 1999 года в селе пропала девятилетняя девочка. Ходили слухи, что местные мажоры посадили ребенка в машину. Три дня девочку искали всем селом, включая милицию и волонтеров. Неожиданно после объявления награды к правоохранителям пришел Рудольф Варламов, который рассказал, что видел сон, где спрятано тело. Сотрудники приехали на место и обнаружили труп ребенка. Рудольф оказался единственным подозреваемым, однако доказательств вины собрать не удалось. К делу вернулись в 2010 году – чтобы закрыть его, следователи пошли на хитрость и подослали к Варламову журналистку. В беседе с ней он сознался в убийстве. Родители девочки верят в невиновность – 25 лет они знали, что Рудольф страдает за другого человека, а все их просьбы проверить еще одного человека отвергали.

