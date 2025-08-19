В зоне СВО погиб родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр

Умер родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр. Он погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

В аппарате депутата Милонова подтвердили информацию о гибели мужчины. Он ушел на СВО добровольцем. Служил в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки ЛНР. Во время выполнения боевого задания Александр был ранен, после чего его перевели на медицинскую службу в одном из госпиталей.

Отмечается, что полученная в зоне боевых действий травма оказалась слишком серьезной. Она спровоцировала осложнения. В результате Александр Милонов скончался. Виталий Валентинович пока никак не прокомментировал новости о его гибели.

Отпевание бойца СВО состоялось в Петербурге по православному обряду. По данным источника, были соблюдены воинские почести.

