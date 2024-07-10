На суде плачет, а в деревню приезжает - веселится: сын убийцы рассказал о матери забитой обухом топора девочки

Сын 59-летнего жителя Кежемского района Красноярского края Виталия Карипова, осужденного за убийство шестилетней девочки обухом топора, считает отца невиновным и убежден, что за убийством может стоять ее мать.

Убийство произошло в сентябре 2023 года в деревне Тагара. Как установил суд, в гости к мужчине пришла соседка с малолетней дочерью. После этого взрослые стали употреблять алкоголь и к вечеру девочка попросилась домой. Тогда Карипов разозлился, выволок ее на улицу и несколько раз ударил обухом топора. В результате ребенок умер по пути в больницу. Карипов, как утверждала мать девочки, говорил, что «надо ударить дочь по голове два раза, и если она выживет, то она монстр».

Сын осужденного рассказал свою версию событий. По его словам, отец никогда на поднимал на него руку, а когда Иван вырос, то переехал со своей новой семьей на другой конец деревни. Незадолго до трагических событий, вспоминает Иван, они вместе с отцом ремонтировали дом.

Карипов действительно выпивал, признает сын. Сперва после задержания тот говорил, что не помнит, что произошло, а позднее начал отрицать свою причастность к преступлению и заявлял, что ребенка якобы убила сама мать.

«Там через 100 метров живет соседка. Она шла в баню и через забор слышала. Но она слышала только, как мой отец бьет мать, а крики ребенка она не слышала. Они почему-то после убийства еще сидели и общались 20-25 минут <...> Соседка слышала, как мой отец ей говорил «ребенок» и «натворила» - вот такие слова. И он ей что-то объяснял сидел, а она хныкала», - утверждает собеседник издания Сибирское Агентство Новостей.

По словам сына осужденного, отпечатков на орудии убийства или крови ребенка на его отце не было. Зато он стал утверждать, что мать убитой вела разгульный асоциальный образ жизни.

«Везде по ночам с ребенком ходила по деревне, пьянствовала до 2-3 часов ночи. Даже есть свидетель, который видел, как она участвовала в пьяной драке, а про ребенка вообще забыла. Но этого на суде присяжным сказать не дали <...> Я же на суде тоже был, там она перед всеми плачет сидит, а в деревню приезжает - веселится», - утверждает Иван Карипов.

Во вторник, 9 июля, суд в Красноярске приговорил Виталия Карипова к 19 годам колонии строгого режима. Также суд назначил матери девочки компенсацию в 2 млн рублей. Сейчас Иван планирует нанять юриста из Красноярска и обжаловать приговор.

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