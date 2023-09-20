«Руки черные, пальцы скрюченные»: Костомаров рассказал, как принял решение дать согласие на ампутацию

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что принял решение об ампутации конечностей, увидев черные руки и «скрюченные пальцы». В тот момент спортсмен понимал, что другого выхода нет.

Подробности он рассказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Лежа в реанимации, Костомаров время от времени приходил в себя. То, что происходило с конечностями, вызывало у него слезы. Спортсмен чувствовал абсолютную беспомощность.

«Руки черные, пальцы все скрюченные, как у какого-то Кинг-Конга… Я просто заплакал и понимал, что другого выхода нет», - вспомнил спортсмен.

Сейчас фигуриста беспокоит то, что у него нет рук – приходится учиться жить без них.

Жена Костомарова Оксана Домнина, присутствовавшая в студии, рассказала, что «рыдала и ревела» в больнице. Супруга рассказывала с закрытыми глазами.

«Там пальцы, ноги там, ручки...», - говорит она.

Ранее Костомаров рассказал, что начинал плакать, когда его желали. Вспоминая о своих чувствах после ампутации, спортсмен говорит, что «орал от боли, как будто оперируют наживую».