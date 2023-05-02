На Ставрополье женщины устроили поножовщину, выясняя, чей ребенок хуже

На Ставрополье матери поспорили о том, чей ребенок хуже, подрались и устроили поножовщину. Одну из участниц доставили в больницу, а вторая оказалась в суде. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло в сентябре 2022 года под Невинномысском. Житель пригласил своего друга и его гражданскую жену на дачу, чтобы устроить застолье с шашлыками. Вечером приехала бывшая жена хозяина, чтобы урегулировать вопросы содержания их общего ребенка. Отмечается, что у него диагностирован остеопороз, или «болезнь хрупких костей».

После разговора супругов, все отдыхали, а гость ушел спать. Женщины остались, а в какой-то момент сильно поругались. Гостья заявила, что это бывшая жена хозяина дома первая начала конфликт. Она якобы оскорбила ее старшую дочь и упрекнула в неправильном образе жизни. Матери начали спорить, кто из детей хуже.

Отмечается, что экс-супруга начала драку. Она дала сопернице пощечину, повалила ее и стала душить. Мужчины проснулись от криков и прибежали на помощь. Пока женщины ждали приезда такси, они вновь начали конфликтовать. Теперь уже гостья напала на обидчицу и нанесла ей удар ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали, ее удалось спасти. А против нападавшей завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В суде женщины неожиданно помирились, а пострадавшая попросила не наказывать обвиняемую тюремным заключением. Ей грозило десять лет лишения свободы, но она отделалась тремя годами условного срока.

Ранее мы писали о том, как женщины устроили драку из-за качелей на детской площадке в Петербурге.