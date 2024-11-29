На Ставрополье мужчина принял наркотики и до смерти забил двухлетнего сына

На Ставрополье 48-летний мужчина принял наркотики и до смерти забил двухлетнего сына. Запрещенные вещества вызвали галлюцинации – отец впал в агрессивное состояние.

Подробности сообщает Kp.ru.

Трагедия произошла в Новоалександровском округе в селе Раздолье 28 ноября. Семья из четырех человек, включая двоих детей, проживает в частном доме. В день происшествия мужчина был дома с ребенком – рядом не оказалось ни матери малыша, ни старшего брата.

Из-за наркотиков мужчине показалось, что сын наелся камней. Ребенок получил множественные травмы, он умер на месте. Отец ребенка задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отчим жестоко избивал 12-летнего школьника. Мужчина заставлял есть стиральный порошок и зашивал ребенку разбитую губу наживую.