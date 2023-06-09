На Ставрополье 18-летний юноша зарезал соседа после замечания о выгуле собаки без намордника

В Ставропольском крае 18-летний молодой человек совершил жестокое убийство, разозлившись во время спора с соседом. 23-летний россиянин поплатился жизнью из-за своего замечания, сделанного юноше. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Как стало известно, мужчина выгуливал свою собаку породы алабай без поводка и народника. Это привлекло внимание прохожего, и он обратил внимание, что нужно соблюдать определенные правила безопасного передвижения с большим животным на улице. Хозяину питомца не понравилось, что кто-то указывает ему, как поступать, поэтому решил «ответить» обидчику ударом ножом в живот.

Издание отмечает, что на кадрах, которые оказались в его распоряжении, видно, что мужчина, недовольный отсутствием намордника, не успел даже ничего сказать, когда в его тело вошло лезвие. Ранение оказалось смертельным.

В настоящий момент подозреваемый находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Подмосковье пенсионер выстрелил в шумного жителя, который дебоширил на лавочке возле его дома. Сначала пожилой россиянин попытался решить вопрос разговорами, но вместо покоя получил кулаком в лицо. В итоге он разобрался с нежеланным «гостем» радикально, пустив пулю ему грудь.