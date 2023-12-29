16:06, 29 декабря 2023
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На перроне в Подмосковье мужчины ранили подростков ножом и уехали на электричке
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В Каширском городском округе пьяные мужчины ранили подростков ножом на перроне и уехали на электричке в сторону Москвы. Одному вонзили нож в спину, другому попали в щеку.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Вечером 28 декабря мужчины 30-40 лет увязались за подростками, когда те шли от магазина к станции. Они просили сигареты, но молодые люди не реагировали.
На перроне мужчины снова попросили покурить, а получив грубый ответ, достали ножи. Ударив подростков, злоумышленники сели в последний вагон прибывшей электрички.
Пассажиры, вышедшие на станции, вызвали пострадавшим скорую. Ребят госпитализировали. Поиском преступников занимаются полицейские.
Ранее сообщалось, что в Якутии ножом был убит 27-летний певец Александр Васильев.
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