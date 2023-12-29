На перроне в Подмосковье мужчины ранили подростков ножом и уехали на электричке

В Каширском городском округе пьяные мужчины ранили подростков ножом на перроне и уехали на электричке в сторону Москвы. Одному вонзили нож в спину, другому попали в щеку.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Вечером 28 декабря мужчины 30-40 лет увязались за подростками, когда те шли от магазина к станции. Они просили сигареты, но молодые люди не реагировали.

На перроне мужчины снова попросили покурить, а получив грубый ответ, достали ножи. Ударив подростков, злоумышленники сели в последний вагон прибывшей электрички.

Пассажиры, вышедшие на станции, вызвали пострадавшим скорую. Ребят госпитализировали. Поиском преступников занимаются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Якутии ножом был убит 27-летний певец Александр Васильев.