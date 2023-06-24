15:59, 24 июня 2023
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На шоу каскадеров в голову ребенка отлетела гильза
В Челябинске трехлетний ребенок пострадал от отлетевшей в него гильзы на шоу каскадеров.
Ребенок получил травму на шоу каскадеров «тачки», проводившееся возле ТРК «Родник» в Челябинске.
Родственница пострадавшего трехлетнего мальчика рассказала о ситуации в интернет-пространстве. По ее словам, гильза отлетела в сторону ребенка и попала прямо в голову во время номера со стрельбой.
Отмечается, что родственники ребенка подали заявление в региональное МВД. На данный момент сотрудники проводят проверку.
В свою очередь, организаторы шоу пояснили, что «пули в сторону зрителей не летают», поскольку в представлении не используют огнестрельное оружие.
Ранее мы писали, что первоклассник выпал из окна третьего этажа и находится в тяжелом состоянии.
Источник фото:freepik
Источник:группа «Свежие новости Челябинска»
Автор:Галина СьюТеги: