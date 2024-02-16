На шее пакет, а голова пробита: на Урале насмерть разбилась незрячая массажистка

В Екатеринбурге 26-летняя массажистка с инвалидностью по зрению разбилась насмерть, выпав из окна. Предварительно, в ее кончине может быть криминальный след, так как на ее шее был завязан пакет. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, женщина была известна в своем городе благодаря работе. Она приехала на Урал из Пермского края и стала зарабатывать массажем. Сама она признавалась, что это занятие делает ее счастливой, так как таким образом она помогает людям.

Известно, что россиянка жила в квартире на улице Рябинина одна. Соседи ее охарактеризовали только с положительной стороны. Тело же массажистки нашли в ночь с 15 на 16 февраля. Она была одета в куртку и штаны, но на ногах отсутствовала обувь. Также внимание привлек полиэтиленовый пакет на голове. По словам знакомых погибшей, ее могли убить.

«Говорят, что на шее был странгуляционный след, на шее и на голове были завязаны пакеты. И голова была пробита. А сосед, который опознавал, сказал, что вообще от головы мало что осталось», - рассказала жительница многоквартирного дома.

Ранее в Петербурге мать и дочь нашли на полу без сознания после праздничного ужина. Предварительно, они могли отравиться каким-то продуктом.