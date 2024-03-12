На счету семь убийств: в Приморском крае закончилось расследование дела главаря кровавой банды 90-х

В Приморском крае закончилось расследование уголовного дела в отношении Александра Ясина, главаря одной из самых крупных банд времен 90-х. В настоящее время материалы дела переданы в суд. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что в ближайшее время перед судом предстанет Александр Ясин — предполагаемый главарь банды «Трифоновские», орудовавшей на территории Приморского края в 90-е. Кроме того, суд ожидает одного из членов группировки Евгения Бычкова.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме с начала 90-х до момента задержания, убийствах, незаконном обороте оружия, уклонении от уплаты налогов в сумме более 181 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в настоящее время на счету группировки есть доказанные убийства.

«На счету участников этой банды из числа на данный момент расследованных — семь убийств предпринимателей Владивостока и конкурентов по преступной деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге задержали основателя клуба «Грибоедов» за убийство 24-летней давности.