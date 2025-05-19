«На счету еще как минимум две жертвы»: что известно о школьнице, убившей 7-летнюю девочку в Бердянске

В Бердянске 14-летняя школьница дала показания после задержания по подозрению в убийстве 7-летней девочки. Она призналась, что лишила жизни еще как минимум двух человек. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, на допросе несовершеннолетняя рассказала, что ранее уже совершала аналогичные преступления. Делала она это, подражая Александру Пичушкину, которого прозвали битцевским маньяком.

«По словам подростка, на ее счету еще как минимум две жертвы. В настоящий момент рассказ девочки проверяется. Школьница утверждает, что совершила свои преступления, подражая кумиру», - сообщил источник.

Отмечается, что мама девочки страдает психическими заболеваниями и состоит на учете в ПНД. Расследование смерти 7-летней продолжается.

Напомним, что ребенок ушел из дома 16 мая погулять. На улице девочка встретила 14-летнюю школьницу, которая предложила ей сходить в сторону лесополосы. Там, по версии следствия, подозреваемая нанесла несколько ударов молотком по голове жертвы и оставила рядом с трупом записку, в которой призналась в любви Пичушкину.

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