На счету было больше 3700 вылетов: мастер спорта по прыжкам с парашютом разбился насмерть

В Чечне спортивное мероприятие обернулось гибелью для одного из участников. Во время прыжка с парашютом погиб 45-летнй спортсмен Дмитрий Беляев. За свою профессиональную карьеру он совершил 3700 вылетов, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал GOODSKY.

По предварительным данным, парашютист ошибся в процессе выполнения захода на приземление. Он не рассчитал высоту и на большой скорости ударился о водную поверхность. В результате падения Беляев получил тяжелые травмы.

На соревнованиях дежурили медики. В первые минуты после неудачного приземления они пытались спасти жизнь мастеру спорта, но их старания оказались тщетны. Представители организации Goodsky выразили соболезнования родным и близким погибшего парашютиста.

Ранее в Чебоксарах мужчина решил спрыгнуть с парашютом прямо перед готовящимся к взлету самолетом. В итоге из-за его действий чуть не прекратил работу городской аэропорт.