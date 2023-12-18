На Сахалине водитель такси наехал на пассажира после завершения поездки

На Сахалине таксист задавил пассажира после того, как была завершена поездка. После случившегося пострадавший попал в больницу, и его состояние оценили как тяжелое. Об этом сообщает управление МВД по Сахалинской области.

Как стало известно, водитель довез жителя города Холмска до пункта назначения, после чего решил ехать дальше. Однако, выруливая, он не убедился в том, что его действия безопасны. Тронувшись с места, он услышал удар, но продолжил сдавать назад. И уже выйдя из машины, таксист увидел, что наехал на клиента, которого высадил минутой ранее.

Водитель попытался поднять пострадавшего, но оказалось, что одна нога у него сильно травмирована. Врачи диагностировали у него перелом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее в Самаре мальчику раскололо зуб автоматической дверью в магазине.