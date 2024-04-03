На руках синяки и укусы: родители восьмилетнего мальчика заявили, что их сына избивают в психдиспансере

Житель Челябинска написал заявление в полицию с требованием вернуть несовершеннолетнего сына из психоневрологического диспансера. Мужчина обнаружил побои на теле сына, но не может забрать ребенка домой, так как ее не отдают, пишет Telegram-канал 31TV.RU.

Две недели назад россиянин отправил восьмилетнего мальчика с гиперактивностью в ПНД. Все это время родители не видели сына. Лишь по прошествию этого срока мужчина встретился с ребенком и заметил, что тот ведет себя странно.

Мальчик по какой-то причине расплакался, а затем сказал, что ему страшно возвращаться в больницу. Несовершеннолетний объяснил это тем, что его там привязывают к кровати и бьют. На руках у школьника, по словам отца, оказались синяки и укусы.

После этого житель Челябинска попросил у персонала психдиспансера вернуть ребенка, но получил отказ. Теперь мужчина пытается решить этот вопрос с привлечением стражей порядка.

Ранее в Нижегородской области курсант может лишиться зрения из-за пьяных восьмиклассниц. Девочки распылили в лицо молодому человеку перцовый баллончик.