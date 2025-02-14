На родственников погибших в ДТП с BMW фельдшеров в Белгороде вышла диаспора

В Белгороде диаспора вышла на связь с мужем одной из женщин-фельдшеров, погибших в ДТП с BMW. Напомним, водителя иномарки называют предполагаемым виновником аварии – он выехал на красный свет и на большой скорости врезался в правый борт машины скорой помощи, погибли два фельдшера.

Муж погибшей Ольги Любимовой сообщил Газета.Ru: «До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения,на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. И после этого никаких контактов не было».

Сейчас он не хочет с кем-либо разговаривать. Мужчина считает: в данных обстоятельствах важно добиться справедливости.

С мужем погибшей Марины Паровышник никто не выходил на связь. Он также опроверг заявления сестры водителя BMW о том, что родственники настроены агрессивно.

«Какая агрессия? У нас свои заботы», - поделился мужчина.

Он отметил, что сторона предполагаемого виновника аварии только дала интервью о готовности помогать, но «почему-то говорят» об агрессивности.

Ранее семья водителя BMW опровергла информацию о том, что он якобы был пьяным в день происшествия. По словам родственников, мужчина не пьет алкоголь из-за религии.