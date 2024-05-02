passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 мая 2024, 15:54
1 мин.

На разъеме остались видны следы зубов: второклассник засунул в рот шнур зарядного устройства и погиб

В Домодедове 9-летний мальчик засунул в рот подключенный к сети провод и умер.
На разъеме остались видны следы зубов: второклассник засунул в рот шнур зарядного устройства и погиб

© Freepik

Трагичный случай произошел в семье уроженцев Таджикистана, проживающих в подмосковном Домодедове. Девятилетний мальчик оттуда погиб во время игры со шнуром зарядного устройства. Он взял его в рот и получил смертельный удар током, передает mk.ru.

Инцидент, закончившийся гибелью несовершеннолетнего, произошел в конце апреля. Вечером в роковой день мальчик играл с телефоном у себя в комнате. Когда отец вернулся с работы, то он не пошел его встречать, как обычно. Мужчина заволновался и попросил другого сына проверить брата. Подросток, зайдя в комнату, увидел там бездыханное тело юного родственника.

По данным СМИ, мальчик погиб от удара током. Он получил его, когда засунул в рот подключенный к сети провод. На разъеме остались видны следы зубов второклассника.

Ранее в Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры. Он наклонился завязать шнурки и потерял сознание.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок
смартфон