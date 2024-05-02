На разъеме остались видны следы зубов: второклассник засунул в рот шнур зарядного устройства и погиб

Трагичный случай произошел в семье уроженцев Таджикистана, проживающих в подмосковном Домодедове. Девятилетний мальчик оттуда погиб во время игры со шнуром зарядного устройства. Он взял его в рот и получил смертельный удар током, передает mk.ru.

Инцидент, закончившийся гибелью несовершеннолетнего, произошел в конце апреля. Вечером в роковой день мальчик играл с телефоном у себя в комнате. Когда отец вернулся с работы, то он не пошел его встречать, как обычно. Мужчина заволновался и попросил другого сына проверить брата. Подросток, зайдя в комнату, увидел там бездыханное тело юного родственника.

По данным СМИ, мальчик погиб от удара током. Он получил его, когда засунул в рот подключенный к сети провод. На разъеме остались видны следы зубов второклассника.

Ранее в Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры. Он наклонился завязать шнурки и потерял сознание.