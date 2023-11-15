На протяжении 30 минут пытались реанимировать: 17-летняя девушка внезапно умерла после укола

В Московской области выясняют обстоятельства гибели 17-летней девушки. Несовершеннолетняя болела, и ей сделали укол. После оказания помощи состояние подростка сильно ухудшилось, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагичный случай произошел в подмосковном Щелкове. Жительница одного из домов решила помочь дочери, которая сильно болела, и сделала ей инъекцию антибиотика с лидокаином. В итоге несовершеннолетней стало значительно хуже.

По информации источника, девушка потеряла сознание и больше не приходила в себя. Испуганная мать вызвала в квартиру медиков скорой помощи. Врачи прибыли по адресу и в течение 30 минут пытались реанимировать несовершеннолетнюю, однако их старания оказались тщетны. Информация о смерти девушки была передана в правоохранительные органы.

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