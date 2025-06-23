Два человека погибли: медведь напал на людей в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске медведь напал на четырех человек. Двух из них спасти не смогли. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, животное разбушевалось в районе скульптуры «Три оленя». Медведь вышел из леса и набросилась на людей, которые находились поблизости. По предварительной информации, от действий зверя пострадали мужчины. Двое погибли от полученных ран. Отмечается, что один из них скончался в карете скорой помощи.

Выжившими после встречи с медведем сейчас занимаются врачи. Медики делают все возможное, чтобы спасти пациентов. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Другие детали случившегося выясняются.

Ранее на владельца парка «Тайган» напали львы. Мужчина получил ранения в области головы, легких и шеи. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно, спасла хозяина парка сотрудница. Она бросила в хищника ведро.