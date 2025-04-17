На правой руке татуировка в виде сердца: на Урале завершили поиски 15-летней девочки, нуждающейся в медпомощи

Волонтеры из поискового отряда «Прорыв» завершили поиски 15-летней девочки в Екатеринбурге. Школьница, нуждающаяся в медицинской помощи, нашлась живой. Информация об этом появилась во «ВКонтакте».

Представители отряда сообщили, что несовершеннолетняя найдена. В Екатеринбурге разыскивали девочку, которая пропала вчера, 16 апреля. Ее отличительными особенностями называли татуировку в виде сердца на правой руке и картавость. Кроме того, E1.ru писал, что школьница нуждается в медицинской помощи.

Подробности поисков пока не раскрываются. Члены отряда лишь опубликовали фото в социальной сети с подписью, что девочка была найдена живой.

Ранее в Таганроге 11-летний мальчик ушел жить на теплотрассу. Его поиски продолжались сутки. Таким образом школьник решил наказать родителей после ссоры.