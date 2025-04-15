Решил наказать родителей: 11-летний школьник собрал вещи и ушел из дома

В Таганроге завершились поиски 11-летнего мальчика, который собрал вещи и ушел из дома. Его обнаружили на теплотрассе в компании неизвестного мужчины, передает Telegram-канал Don Mash.

Как стало известно журналистам, незадолго до исчезновения школьник серьезно обиделся на отчима. После этого он взял вещи и ушел в неизвестном направлении. Сначала родители попытались отыскать ребенка самостоятельно, но впоследствии все-таки обратились за помощью в полицию.

Поиски несовершеннолетнего длились сутки. В итоге мальчика нашли на теплотрассе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает По всей видимости, несовершеннолетний ушел из дома, чтобы таким образом наказать родителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 19-летняя мать инсценировала свое похищение. Она решилась на такую авантюру из-за жениха.