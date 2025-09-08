На последних видео с Натальей Наговициной заметили тайные знаки от альпинистки. Об этом стало известно в эфире шоу «Новые русские сенсации».

В новом выпуске передачи знакомые альпинистки обсудили кадры, сделанные дроном, на которых Наталья еще жива. На записи от 16 августа россиянка махала рукой, а 19 августа она делала круговые движения. Близкие сочли это за тайный знак — вероятно, Наговицина просила ее отпустить.

«Я не знаю, обратили вы внимание или нет. Я думаю, это значит, это мое собственное мнение, это был намек, что ей уже надо идти, то есть она не так просто машет», — высказалась одна из знакомых Натальи.

Близкие альпинистки уверены, что она могла длительное время ожидать спасения даже на высоте 7000 метров — Наталья всегда отличалась выносливостью.

В начале сентября был запущен еще один дрон, который не зафиксировал признаков жизни Наговициной. Подруга Натальи считает, что ее смерть не была случайной.

«Тоже удивлялась ее выносливости. Пурга, метель, плохая погода, и она такая хрупкая женщина. Она никогда ни на что не жаловалась, ни единого слова. Я, кроме как судьбой, это не могу назвать, потому что слишком много мистических событий», — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что Наталья Наговицина заплатила за восхождение на пик Победы около 500 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.