Названа стоимость восхождения Натальи Наговициной на пик Победы

Наталья Наговицина заплатила за восхождение на пик Победы около 500 тыс. руб. Об этом сообщает aif.ru.

Восхождением на пик Победы в Киргизии занимается только одна компания. Журналисты выяснили, что стоимость тура у них начинается от 162 тысяч рублей. В эту сумму входит перелёт в базовый лагерь и обратно в Бишкек, консультации гида и врача, экосбор, использование радиосвязи, пограничный пропуск и регистрация в спасотряде.

Еще порядка 100 тысяч рублей альпинистка потратила на трансфер, проживание в отеле и еду. Снаряжение для восхождения и авиабилеты из Москвы до Бишкека и обратно обошлись ей еще в 30 тысяч рублей.

Акклиматизационный выход на пик Ленина встал Наговициной в 200 тысяч рублей. Таким образом, суммарно она потратила на восхождение порядка 500 тысяч рублей.

При этом спасательная операция, по приблизительным оценкам, обошлась в 10 миллионов рублей из которых 1,5 миллиона заплатила Виктория Боня.

Ранее мы писали о том, что в фильме с Высоцким подробно описали смерть альпинистки Наговициной.