На посетителей ювелирного магазина в ТЦ Петербурга упала стеклянная витрина

В Санкт-Петербурге на посетителей одного из торговых центров упала витрина. Есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Питерский Следком.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 июня, в торговом комплексе на проспекте Стачек в Кировском районе. Случившееся попало на видео. На кадрах показано, как сооружение падает на мужчину и женщину, посетителей ювелирного магазины. Удар пришелся им по спинам.

В момент падения витрины сотрудница торговой точки пыталась ее удержать, но у нее не получилось. По данным Следственного отдела по Кировскому району ГСУ РФ по городу, пострадавшие были доставлены в больницу с телесными травмами.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит установить все детали и обстоятельства произошедшего.

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