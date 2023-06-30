На пляже в Ярославле две женщины избили третью за слишком развратный купальник

На ярославском пляже две женщины напали на незнакомую девушку после того, как она отказалась прикрыть ягодицы. Россиянки посчитали, что ее купальник слишком развратный. Об этом сообщает издание Life.ru.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено избиение. Две отдыхающие обратились к молодой местной жительнице, загорающей в черном открытом бикини, и попросили ее что-нибудь на себя накинуть, так как, по их мнению, она была чересчур обнажена. Девушка не захотела одеваться, и это привело ее собеседниц в ярость.

Наносила удары в основном только одна из женщин. Она стремительно приблизилась к своей жертве и повалила ее на землю, после чего начала добивать ногами и полотенцем. Когда девушка уже лежала на земле, ее стала пинать и вторая россиянка. Другие отдыхающие пытались образумить участвующих в драке, но все было бесполезно.

Друзья пострадавшей после случившегося вызвали полицию. На данный момент ведется поиск нападавших женщин. О нынешнем состоянии побитой нет информации.

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