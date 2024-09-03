«Была очень доброй»: знакомая убитой в Нижнем Тагиле школьницы поделилась воспоминаниями о ней

Мать подруг девочки, которую убили в Нижнем Тагиле, рассказала, какой она была. По словам женщины, 12-летняя школьница была добра со всеми и воспитана. Об этом она сообщила РЕН ТВ.

Местная жительница призналась, что погибшая оставалась у нее дома на ночевку с подружками за несколько дней до смерти. Она опровергла, что отец выгонял ее из дома, но не стала отрицать, что он выпивал. По ее словам, мама девочки болела раком, и об этом даже никто не знал.

«Девочка была очень доброй. <…> Они очень хорошо дружили, от нее ни разу не было ни одного матерного слова. Она очень радовалась, что папа купил ей новую пижаму, она у нас в ней и ночевала. Это было уже после смерти мамы», - рассказала женщина.

Мама подруг девочки призналась, что в день ее пропажи наказала одну из дочерей, из-за чего та не встретилась с ней. Теперь она думает, что, если бы они были вместе, то школьницу не убили бы.

Напомним, что тело подростка нашли в подвале дома 3 сентября. На тот момент ее искали четыре дня.

Ранее появилась информация, что подозреваемый в убийстве школьницы на Урале был осужден за изнасилование.