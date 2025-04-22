Стало плохо в первый день отпуска: в Таиланде умер бывший заместитель начальника тюменского УБОП
© Kokoshkin Konstantin/East News
Умершему в Таиланде бывшему заместителю начальника тюменского УБОП Григорию Шарову стало плохо в первый день отпуска. Ветеран МВД путешествовал в Паттайю с женой.
По данным Telegram-канала Mash, мужчина впал в кому в Таиланде. На шестой день у него произошел инсульт, затем отек мозга. Россиянина подключили к ИВЛ.
Состояние ухудшилось, когда его перевезли в новый госпиталь – там должны были наоборот стабилизировать самочувствие для транспортировки пациента в Россию. Однако врачи не разрешали перевозить Шарова на родину из-за осложнений.
Сейчас решается вопрос с доставкой тела в Тюмень.
«Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области», - сообщил агентству Ura.ru депутат тюменской областной думы Роман Чуйко.
Ранее в Таиланде умер российский рэпер Паша Техник. За его лечение там заплатили почти 3 млн рублей.